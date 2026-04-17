タレントの松本明子さんは4月17日、自身のInstagramを更新。19日に退院できることになったと報告し、車椅子に座っている姿を公開しました。【写真】松本明子が笑顔で退院報告「体調は問題ございません」松本さんは「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、19日に退院できることになりました」と報告し、1枚の写真を投稿。車椅子に座り、足に包帯を巻いた状態で片手を上げ、笑顔を見せています。「体調は問題ございませんの