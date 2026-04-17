日産が全長5m超えの「“新型”高級SUV」日本初公開！2026年3月27日、日産が北米市場向けの高級ブランド「インフィニティ」の新型モデル「QX65」を発表しました。ダイナミックなデザインや充実した装備が魅力のラグジュアリーなSUVで、日本からも大きな注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これが全長5m超えの「高級SUV」です！（30枚以上）QX65は、日産が北米で2026年夏に発売を予定している、ファストバックデザイ