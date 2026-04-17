共働きの家庭が増えるなかで、子育ての面で祖父母のサポートを受けているママもいるのではないでしょうか。今回の投稿者さんのパート先にはお孫さんをよく預かっている人がいるそうで、こんな投稿がありました。『パートから帰った後は、孫のご飯を作ってお迎えにも行くんだって。寝不足で不健康な感じ。孫の子守りをするって大変だと思う』この投稿にママたちからは、「もし自分が預かる立場だったら……」という声や、身近な人の