総合格闘家の皇治選手が、2026年4月16日にインスタグラムを更新。「愛車」を紹介した。2400万円で購入の「GT-R」も「きれいにしていってんねん」皇治選手は24年12月下旬、愛車のフェラーリ・プロサングエで街路樹などに衝突する事故を起こし、そのまま立ち去ったとして、25年3月31日に警視庁が書類送検したと報じられた。YouTubeなどで免許返納を宣言していたが、その後もインスタグラムなどで高級車の購入を報告。25年9月には、19