タレントの辻希美さんが、自身のインスタグラム・ストーリーズに、お弁当を投稿しました。 【写真を見る】【 辻希美 】「#高一弁当」「#辻のランチ」前夜のピーマン肉詰め＆オムライス今日も食べ応え満点辻さんは、キッチンの調理台に山のように積まれたピーマンの肉詰めの写真を投稿。そもそもピーマンそのものも大ぶりで、半分に切られた丸く深いお椀のようなピーマンに、挽き肉が盛り上がるほどになった肉詰めが、大皿に