女優の綾瀬はるかが１７日、都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）の初日舞台あいさつに登壇した。２０００年に東京・中目黒駅で発生した日比谷線脱線事故を題材にした物語。２４年後、事故で命を落とした高校時代の初恋相手に手紙を送る寺田ナズナを演じた綾瀬は「誰かのことを思う気持ち、言葉にできない思いをどう残していくかを丁寧に描いた作品です。多くの人に見ていただいて、ラブレ