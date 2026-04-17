藤井聡太王位（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第67期王位戦挑戦者決定リーグ紅組は17日、東京・将棋会館で羽生善治九段（55）と佐々木大地七段（31）が対局し、羽生が104手で勝利した。紅組での成績を3勝1敗として永瀬拓矢九段（33）と並んだ。羽生は最終局で菅井竜也八段（34）、永瀬は斎藤優希四段（29）とぶつかり、優勝者は白組優勝者との挑戦者決定戦に臨む。相星の場合はプレーオフとなる。先手は佐々木で、戦型