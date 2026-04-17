南佐久郡小海町で昨年度、職員が国と県の補助金申請の手続きを誤り、約9600万円の不足が生じていたことが分かりました。町は議会に「県の予算を他の市町村に割り振ったため減額された」と誤った説明をしていたということです。小海町によりますと、昨年度の「小海なかよし児童館」の増築工事で国と県から1億6000万円の補助金を見込んでいました。しかし、職員の補助金対象内容の理解不足などから約9600万円の不足が生じたというこ