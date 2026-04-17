須坂市のふるさと納税返礼品の産地が偽装されていた問題で、市が委託業者に対し2億5400万円余の支払いを求めた裁判で、17日に口頭弁論が開かれました。委託業者の日本グルメ市場は「市に損失はない」として請求棄却を求めて争う姿勢です。17日、長野地裁で開かれた1回目の口頭弁論。法廷に日本グルメ市場の山粼裕次代表の姿はありませんでした。この問題は須坂市のふるさと納税返礼品で発送などの委託を受けていた「日本グル