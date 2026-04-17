日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）に「日本一の運動音痴」キャラとして出演経験のある郡司りかさんが17日、Xを更新。第1子男児出産を発表した。「大切な皆さまへ、ご報告です先日、第一子を無事出産いたしました。母子共に健康で、力いっぱい泣く元気な男の子です」と報告し、新生児を抱く写真などを公開。「予定日よりかなり早く、夜中に陣痛らしき痛みがきまして、『え！？これって陣痛なの！？』と言っている