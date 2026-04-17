株式会社焦点工房は、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan 7.5mm f/2 C Fisheye」のシルバーを4月17日（金）に発売した。 APS-Cセンサーに対応するマニュアルフォーカス（MF）専用の魚眼レンズ。2021年7月に発売された同名レンズ（ブラック）のカラーバリエーションにあたる。 対応マウントとしてキヤノンRF用、ソニーE用、ニコンZ用、富士フイルムX用、マイクロフォーサー