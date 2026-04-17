“いじられキャラ”の印象を覆す、甘くてスマートなデートぶりを見せた――。アイドルグループ・Snow Manの向井康二が、16日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00〜)に出演し、本人たっての希望で「俺のカッコいいところだけを見てほしい」というデート企画に挑戦。ハイエースを自ら運転してのロングドライブから、ベタなのに刺さるサプライズ、スキー場で見せた本気の表情まで、スタジオを沸