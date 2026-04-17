いよいよ退役の話が現実味を帯びてきた？アメリカのデービス・モンサン空軍基地の公式Facebookは2026年4月9日、A-10CサンダーボルトIIの最後のパイロット訓練課程の卒業式の画像を公開しました。【ついに育成終わり…】これが、最後のA-10パイロットたちです（画像）アリゾナ州デービス・モンサン空軍基地に所在する第357戦闘飛行隊は、現時点で唯一のA-10パイロットの正式訓練部隊ですが、最後の訓練生クラスが3月下旬にすべ