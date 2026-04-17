「JF6812−BHO」ゼットのオリジナルブランド「JFIT」（ジェイフィット）は、エアロビクスやステップなど多様な動きに対応するフィットネスシューズ「JF−Neo」から、デザイン性と機能性を兼ね備えた新色2モデルを4月中旬に発売した。今回登場するのは、力強さと華やかさを両立した「ブラックベース×ホログラム」、そして女性ユーザーからの支持が高い「ホワイトベース×レオパード」の2タイプ。スタジオでの存在感を高めながら、