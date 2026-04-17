ゼットのオリジナルブランド「JFIT」（ジェイフィット）は、エアロビクスやステップなど多様な動きに対応するフィットネスシューズ「JF−Neo」から、デザイン性と機能性を兼ね備えた新色2モデルを4月中旬に発売した。

今回登場するのは、力強さと華やかさを両立した「ブラックベース×ホログラム」、そして女性ユーザーからの支持が高い「ホワイトベース×レオパード」の2タイプ。スタジオでの存在感を高めながら、快適なフィットネスライフをサポートする。



「JF6812−WLE」

「JF−Neo」は、フィットネス特有の横移動やジャンプ動作に対応するため、捻じれを抑えるTPUプレートを搭載し、安定性を確保。さらに、踵部には衝撃吸収材とTPUパーツを組み合わせ、着地時の負担を軽減しながらスムーズな動きを促す。エアロビクス、ハイインパクト、ステップなど幅広いプログラムに対応し、快適なパフォーマンスをサポートする。

新色の追加によって、ユーザーのスタイルや気分に合わせた選択肢が広がり、より自分らしいフィットネスライフを演出する。

［小売価格］1万8480円（税込）

［発売日］4月中旬

ゼット＝https://zett.jp