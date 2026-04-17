イオンは、4月17日から順次、全国の「イオン」「イオンスタイル」等、最大462店舗（一部取り扱いのない店舗がある。また、店舗によって取り扱い品目が異なる）と「イオンスタイルオンライン」において、イオンのプライベートブランド「HOME COORDY（以下、ホームコーディ）」から、触れた瞬間ひんやり冷たい接触冷感（接触冷感とは、熱が肌から物へ移動する量が多いと、触れた瞬間ひんやり冷たく感じる効果のこと）素材を使用し、