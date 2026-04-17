イオンは、4月17日から順次、全国の「イオン」「イオンスタイル」等、最大462店舗（一部取り扱いのない店舗がある。また、店舗によって取り扱い品目が異なる）と「イオンスタイルオンライン」において、イオンのプライベートブランド「HOME COORDY（以下、ホームコーディ）」から、触れた瞬間ひんやり冷たい接触冷感（接触冷感とは、熱が肌から物へ移動する量が多いと、触れた瞬間ひんやり冷たく感じる効果のこと）素材を使用し、暑い夏を快適に過ごせる「コールドシリーズ」158品目を本格展開する。

近年、日本各地で平均気温の上昇や猛暑日が増加していることに加え、昨今の電気代の値上がりによる節約意識の高まりによって、就寝時の暑さ対策は大きな課題となっている。また近年、健康投資として睡眠の質への関心が高まっており、暑さによる寝苦しさは「眠りの浅さ」に直結することから、寝具における「冷感性能」へのニーズは年々高まっている。





「コールドシリーズ」はイオンが企画・開発した接触冷感素材を使用した、夏の暮らしを快適にする寝具・インテリア商品。睡眠環境や好みに合わせた幅広いニーズに対応し、「爽やかCOOL」「冷たい COLD」「とても冷たい ICECOLD」の3段階の冷たさから選べる。





こうしたなか今年は、“シリーズ最冷”の冷たさを誇る「アイスコールド」シリーズの商品数は前年の約1.4倍に強化する。「同じ冷たさですべての寝具を揃えたい」「アイスコールドで揃えて節電しながら涼しく寝たい」という消費者の声に応え、3段階の冷たさから選べる商品を、昨年の1種類（敷パッド）から、肌掛ふとん・まくらパッドなど7種類に拡充する。





さらに今年は、近年の記録的猛暑の中、「コールドシリーズ」の冷たさを追求し、「アイスコールド」の中でもさらに最冷となる「ICE COLD＋（アイスコールド プラス）」を4月17日に発売する。「ICE COLD＋」は冷感生地＋冷感ゲルのダブル素材を使用することで、冷感の持続しやすさを実現した。熱がこもりやすい後頭部などを適度に冷やすことで、暑い夏でも快適な睡眠に繋がる。

イオンは今後も、気候変動や生活環境の変化に寄り添いながら、季節を快適に過ごすための商品開発・品揃えを通じて、消費者の暮らしの質向上に貢献していく考え。

［小売価格］

両面使える アイスコールド＆パイル 敷パッド

シングル：4378円

セミダブル：5478円

ダブル：6578円

両面使える アイスコールド＆パイル まくらパッド：1078円

両面使える アイスコールド＆パイル パッドdeシーツ

敷パッド、ベッドパッド、ワンタッチシーツの3枚1役

シングル：5478円

セミダブル：6578円

ダブル：7678円

両面使える アイスコールド＆パイル 肌掛ふとん

シングル：5478円

ダブル：6578円

夏用ブランケットにもなる 掛ふとんカバー（8ヵ所スナップボタン付き）：4378円

両面使える アイスコールドまくらカバー：1078円

両面使える アイスコールド＆パイルケット：4378円

アイスコールド とても冷たいキルトラグ 15mm

130×185cm：8228円

185×185cm：9878円

200×240cm：1万2980円

アイスコールド とても冷たい 極厚・防音ラグ 30mm

130×185cm：9878円

185×185cm：1万2980円

200×240cm：1万6280円

アイスコールド＋ とても冷たいパッド：4378円

アイスコールド＋ とても冷たいまくらパッド：2178円

アイスコールド＋ とても冷たいまくら：4378円

（すべて税込）

［発売日］4月17日（金）

イオン＝https://www.aeon.info

イオンリテール＝https://www.aeonretail.jp

イオントップバリュ＝https://www.topvalu.net