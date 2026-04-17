乃木坂46の増田三莉音さんが、週刊少年チャンピオン20号の表紙＆巻頭グラビアに登場しました。【写真】制服姿がまぶしい乃木坂46の増田三莉音さん6期生オーディションで週刊少年チャンピオン メディア賞を受賞した増田さんが、大好評につき週チャン3度目の登場。眩しい制服姿や夏に向けて元気にプール掃除をする姿などを披露しました。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画もあります。増田