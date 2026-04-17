◆パ・リーグ日本ハム―西武（１７日・エスコンフィールド）ＡＫＢ４８の川村結衣と花田藍衣が、きつねダンスを披露した。３回終了後、黒のエスコンユニホームでグラウンドに登場すると、ファイターズガールと共に笑顔でダンスを披露しスタンドを魅了した。試合前には、北海道出身の川村がファーストピッチ。ダイナミックなフォームから、わずかに届かなかったが見事なワンバウンド投球を披露し、スタンドをどよめかせたが