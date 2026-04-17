デビュー30周年を迎えた露崎春女が、新曲「Unsaid」を2026年5月1日に配信リリースする。本作は、プロデューサーにNao’ymtを迎えて制作されたR＆Bナンバー。両者は2006年以降、長きにわたり共演を重ねており、2025年発表の「Lost In Avalon（Nao’ymt feat.露崎春女）」に続く流れの中で生まれた楽曲となる。「言葉にしないことで保たれる関係性」を描いた、大人のR＆Bサウンドは現在進行形のR＆Bを軸に、シンセウェーブやシティポ