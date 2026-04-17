デビュー30周年を迎えた露崎春女が、新曲「Unsaid」を2026年5月1日に配信リリースする。本作は、プロデューサーにNao’ymtを迎えて制作されたR＆Bナンバー。両者は2006年以降、長きにわたり共演を重ねており、2025年発表の「Lost In Avalon（Nao’ymt feat.露崎春女）」に続く流れの中で生まれた楽曲となる。

「言葉にしないことで保たれる関係性」を描いた、大人のR＆B

サウンドは現在進行形のR＆Bを軸に、シンセウェーブやシティポップ、80年代の要素を織り交ぜたもの。三浦大知や安室奈美恵のプロデュースで広く知られるNao’ymtによる抒情的なトラックの上で、露崎は抑制の効いたボーカルを聴かせており、感情を前面に押し出すのではなく、余白を残した表現が印象的だ。30年のキャリアを経た今だからこそ到達した、しなやかで内省的なアプローチが際立っている。

歌詞では、「言葉にしないことで保たれる関係性」や「定義されないまま続く親密さ」をテーマに据える。恋愛へと踏み出す直前の距離感や、あえて踏み込まない選択を描き、「言わなかったこと」を後悔ではなく一つの判断として提示している点が特徴的だ。多くのラブソングが関係性の進展を軸に展開するのに対し、本作はその手前にある状態を丁寧にすくい取っている。

劇的な展開を描く作品ではないが、聴き手の記憶や経験に重なる余地を残すことで、それぞれの解釈を引き出す構造となっている。過去の選択や関係性を想起させる内容は、経験を重ねた世代にとって現実感を伴って響く一方で、現在進行形で揺れる関係の中にいるリスナーにも届く楽曲と言える。

5月27日リリースのベストアルバムから続報が到着

2026年5月27日には、オールタイム・ベストアルバム『Soul Journey - 30th Anniversary』のリリースも予定されている。同作は全30曲を収録予定で、新曲「Unsaid」と、プロデューサーにT.Kura、ソングライター／ボーカリストにmichicoを迎えて制作され、2月に先行配信された新曲「GLAMOROUS (feat. michico)」などを収録。過去の代表曲群から現在の制作姿勢を示す新曲までを網羅することで、単なるキャリアの集成にとどまらず、露崎春女の歩みと現在地を一望できる作品としても注目される。

デビュー30周年記念ベスト『Soul Journey - 30th Anniversary』のリリースを記念したイベントの開催も決定している。2026年5月8日、HMV&BOOKS SHIBUYAにてトーク＆ミニライブを実施予定。あわせて、CD購入者を対象としたサイン会も行われる。作品の背景や制作にまつわるトークとともに、パフォーマンスを間近で体感できる機会となりそうだ。

また、ベストアルバムの収録楽曲の一部をダイジェストで試聴できるトレーラー動画も公開されている。収録曲の流れや作品全体の雰囲気をいち早く体感できる内容となっており、リリースに向けた期待を高める映像となっている。

露崎春女｜30周年ベストアルバム「Soul Journey - 30th Anniversary」トレーラー：

https://youtu.be/rvX7MHXaJNs



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＜商品情報＞

タイトル：Soul Journey - 30th Anniversary

発売日：2026年5月27日（水）

価格：4500円（税抜）／ 4950円（税込）

品番：YCCW‐10437〜8

仕様：CD2枚組

収録：全30曲（新曲2曲収録）

＜収録予定曲＞

●Disc1

01.Unsaid ※新曲

02.GLAMOROUS (feat.michico) ※新曲

03.Sacrifice

04.Love Flame

05.Here and Now - Duet with 黒沢薫

06.さよならの誓い

07.Bye Bye Gloom

08.Agape

09.HARUKAZE

10.瞳の向こうに

11.Still Of The Night

12.Witness

13.涙の花 Duet with LOVE

14.Woman “Wの悲劇”より

15.ABC

●Disc2

01.FEEL YOU

02.In This Love

03.Believe Yourself

04.キセキノハナ

05.太陽

06.I Say I’m Sorry

07.One summer day

08.恋

09.Break On Out

10.Forever In Your Heart 〜あなたがいたから〜

11.Eternity.

12.You’ll Be Alright

13.I’m Here

14.Time

15.BRAZILIAN RHYME 塩谷 哲 feat.露崎春女

＜インストアイベント＞

HMV＆BOOKS SHIBUYAにて発売記念のイベントの開催決定！

デビュー30周年記念ベスト『Soul Journey - 30th Anniversary』リリース記念イベント開催決定！HMV&BOOKS SHIBUYAにて、トーク＆ミニライブを行います。さらに、CDご予約者限定のサイン会も実施いたします。

開催日：2026年5月8日(金) 19:00 START（60分程度を予定）

開催店舗：HMV＆BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

※本イベントは【会場参加】と【オンライン参加】の2つの方法でお楽しみいただけます。

※直接、会場である店舗へのお問い合わせはお控えください。

詳細はこちら https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1619

＜先行配信シングル情報＞

タイトル： Unsaid

配信開始日： 2026年5月1日（金）

配信リンク：https://linkco.re/21yYH4Gc

タイトル： GLAMOROUS (feat. michico)

配信開始日： 2026年2月20日（金）

配信リンク：https://linkco.re/tZDr1vea

GLAMOROUS (feat.michico) ショート・リリックビデオTeaser：

https://youtu.be/h1vREgpf3BA



＜プロフィール＞

◾️露崎春女（つゆざき はるみ）

神奈川県出⾝のシンガーソングライター。11歳で第28回グラミー賞に触れて⾳楽家を志し、打楽器をはじめ様々な楽器を学びながら感性を磨く。16歳でゴスペル・ミュージカル『Mama I Want To Sing』と出会い、“魂の声”に貫かれる体験を経て、歌を⾃⾝の表現の核に据えた。1995年、メジャーデビュー。ブラック・ミュージックの素養に裏打ちされた伸びやかな歌唱で、⽇本のR＆Bシーンの黎明期を牽引。4作⽬『Believe Yourself』はオリコン初登場10位を記録する。2001年、アーティスト名義を”Lyrico”として新たな活動をスタート。独特のオリエンタリズムにR＆B⾊が加わったLyricoオリジナル・サウンドは多くの新しいファンを獲得。⾃⾝の⾳楽性をより叙情的で繊細な世界へと昇華させJ-POPシーンに新た地位を確⽴した。2008年にアーティスト名を露崎春⼥に戻し、以降、ボーカル多重録⾳によるアカペラ作品など多彩な作品を発表。現在までにシングル19枚、アルバム15枚をリリースしている。近年はSING LIKE TALKING、布袋寅泰、鈴⽊雅之らのツアーコーラスを務めるほか、ミュージカル「フランケンシュタイン」(エレン／エヴァ役)への出演、楽曲提供、トラックメイキング、コーラスアレンジなど活動の幅を広げている。

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(執筆者: gallagherbros)