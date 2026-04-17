4月17日、女優の川口春奈の主演映画が発表された。タイトルは『ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記』で、2026年10月に公開されるという。特報映像なども公開されたが、川口の“痩せっぷり”に注目が集まっている。「この作品は、2021年に24歳の若さで他界した遠藤和（のどか）さんが書いたベストセラー手記を原作とした実話ベースの映画となるようです。がん闘病を押して出産を決断した遠藤さんを、川口さんが演じま