お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加（42）が17日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。おすすめのスイーツを聞かれ、ファミレスと老舗和菓子店の名前を挙げる場面があった。大のスイーツ好きとして知られ、スイーツに関する書籍も出版している田辺。おすすめのスイーツを聞かれ、「今田さんがあんみつが好きだというのを調べまして…」と語り出すも、MCの今田耕司に「だいぶ古い情報