金沢競馬所属の加藤和宏調教師（７２）は４月１７日、金沢競馬１Ｒに管理するウェルックスを出走させ１着。２０００年５月の初出走以来、９４４８戦目で地方競馬通算１１００勝を達成した。同調教師は２００７年白山大賞典（ビッグドン）など重賞を１１勝している。