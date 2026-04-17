２０２４年１月の日本航空機と海上保安庁機による羽田空港での衝突事故を巡り、運輸安全委員会は１７日、日航機の客室乗務員が使う手持ちの拡声機の性能が避難指示の伝達に不十分だったと発表した。国土交通省は情報提供を受け、航空各社に高出力の製品の使用を検討するよう要請した。事故では、着陸してきた日航５１６便（エアバスＡ３５０型機）が、滑走路上に停止していた海保機に衝突。海保機では５人が死亡し、日航機は乗