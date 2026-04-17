元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が8日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「【祝支配下!】福島圭音選手を赤星も大絶賛!」に出演。開幕ダッシュに失敗し苦戦が続く中日への本音を漏らした。赤星憲広氏○「僕の中でちょっとショックなのはドラゴンズですね」動画公開日翌日の9日終了時点で3勝8敗と出遅れていた中日。チーム打率は.255とリーグ2位を記録していたものの、この時点でチーム