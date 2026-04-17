4月17日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「統一教会の迷走 登記情報から見えてきた教団の戦略」というテーマで、ジャーナリストの鈴木エイト氏に話を伺った。 2026年3月4日に東京高裁より宗教法人法に基づ