4月17日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「統一教会の迷走 登記情報から見えてきた教団の戦略」というテーマで、ジャーナリストの鈴木エイト氏に話を伺った。

2026年3月4日に東京高裁より宗教法人法に基づく解散を命じられた、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）。

高裁の決定から1カ月経った4月7日、『旧統一教会、新団体を8日設立へ』と報道された。教団側は『事実ではない』と否定している。

長野智子「この“新団体”っていうのはどうなんですか？これ」

鈴木エイト「いろいろと情報が錯綜しているんですけれども、流れを見ていくと『あっ、こういうことだったんだな』っていうのが見えてきたんですね。各メディア1社だけじゃなくて、相当数のメディアが一斉に7日の段階で『新団体設立へ』っていうのを報じているところを見ると、ある程度のリークであったり、情報の確度としては高いものがあったと思うんですね」

長野「はい」

鈴木「その情報の中身は“FFWPU”という世界平和統一家庭連合の英語表記の頭文字をとった名前にするっていう報道だったんですけど、これは翌日8日に教団の元広報担当者が新しくXで開設したアカウントで『事実ではない』『メディアから取材はなかった』ということを言って否定はしているんですね。で、その報道の中身は、新宿区内にある既存の一般財団法人の中に設立するという形だったんですね。じゃあその財団法人って何なのかを独自に調べたところ、“一般財団法人 孝情教育文化財団”というのが、教団の関連団体がズラーっと入っているビルがあって、教団所有の物件だったんですけど、現在は清算人が管理していて、その中に一般財団法人があって、そこにFFWPUという団体内団体を作ろうしていたんじゃないかという形跡が見えるんですね」

長野「なるほどぉ」