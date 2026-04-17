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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６３、伊７７ｂｐ仏独がわずかに縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%） ドイツ3.029 フランス3.662（+63） イタリア3.794（+77） スペイン3.473（+44） オランダ3.152（+12） ギリシャ3.764（+74） ポルトガル3.42（+39） ベルギー3.581（+55） オーストリア3.309（+28） アイルラン