ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７７ｂｐ 仏独がわずかに縮小 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７７ｂｐ 仏独がわずかに縮小

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ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７７ｂｐ 仏独がわずかに縮小

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）

ドイツ 3.029

フランス 3.662（+63）

イタリア 3.794（+77）

スペイン 3.473（+44）

オランダ 3.152（+12）

ギリシャ 3.764（+74）

ポルトガル 3.42（+39）

ベルギー 3.581（+55）

オーストリア 3.309（+28）

アイルランド 3.249（+22）

フィンランド 3.315（+29）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

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