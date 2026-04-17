ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６３、伊７７ｂｐ　仏独がわずかに縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ　　　　3.029
フランス　　　3.662（+63）
イタリア　　　3.794（+77）
スペイン　　　3.473（+44）
オランダ　　　3.152（+12）
ギリシャ　　　3.764（+74）
ポルトガル　　　3.42（+39）
ベルギー　　　3.581（+55）
オーストリア　3.309（+28）
アイルランド　3.249（+22）
フィンランド　3.315（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）