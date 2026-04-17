ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７７ｂｐ 仏独がわずかに縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６３、伊７７ｂｐ 仏独がわずかに縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ 3.029
フランス 3.662（+63）
イタリア 3.794（+77）
スペイン 3.473（+44）
オランダ 3.152（+12）
ギリシャ 3.764（+74）
ポルトガル 3.42（+39）
ベルギー 3.581（+55）
オーストリア 3.309（+28）
アイルランド 3.249（+22）
フィンランド 3.315（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:07時点）（%）
ドイツ 3.029
フランス 3.662（+63）
イタリア 3.794（+77）
スペイン 3.473（+44）
オランダ 3.152（+12）
ギリシャ 3.764（+74）
ポルトガル 3.42（+39）
ベルギー 3.581（+55）
オーストリア 3.309（+28）
アイルランド 3.249（+22）
フィンランド 3.315（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）