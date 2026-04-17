ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板。5年ぶりとなる投手のみの出場で6回2安打1失点10奪三振の快投を見せた。これで、今季3登板で2勝負けなし、防御率は驚異の0.50をマーク。開幕から最高のスタートを切っている。 ■「もっとも驚くべき記録」 2023年以来となる二刀流でのフルシーズンに臨む大谷は、開幕から3登板で2勝0敗、防御率0.50。いずれも6回1失点