月曜深夜に放送してきた日本テレビでのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」が好評につき、2026年4月から日曜の昼14時00分〜15時00分（関東ローカル）にお引越し。放送枠も60分に拡大しお届け。枠拡大＆お引っ越し後の初回となる4月19日（日）の放送概要と、新スタジオセット、新番組ロゴを解禁！番組コンセプトは、「timeleszが日本中とファミリアに！」。日本で今一番アツい"生き様むき出し系アイドル"のtimeleszが