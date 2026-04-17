ボクシングの元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級王者・内山高志氏と元ＷＢＯ同級王者・伊藤雅雪氏によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「内山・雅雪ＮＯボクシングＮＯライフ」で注目の一戦について取り上げた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が５月２日に東京ドームで激突。内山氏と伊藤氏は、モンスターと対峙する中谷に焦点を当てて意見を交わした。