◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮）巨人は初回に４点を先制した。初回１死から２番・キャベッジが死球。ここから３番・泉口、４番・ダルベックの連続安打で１死満塁のチャンス。ここで５番・大城がウォルターズから一度もバットを振らずに四球を選んで押し出し。先制点をもぎとった。なお１死満塁からは６番・丸の二ゴロの間に三塁走者が生還して追加点を挙げた。さらに２死二、三塁で増田陸が右翼線へ２