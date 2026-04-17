ソフトバンクがAIスマホ「Natural AI Phone」を発表した。はたしてどのような狙いで提供されることになったのか。そして、端末やAI機能の開発元である米Brainはどういった企業なのか。 Natural AI Phone 今回、ソフトバンク側のキーパーソンであるコンシューマ事業統括プロダクト本部本部長の足立泰明氏、そして米ブレインテクノロジーズ（Brain Technologies）のCEOであるジェリー・ユ&