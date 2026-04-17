厚生労働省の2024年統計によると、日本人の平均寿命は男性約81歳、女性約87歳。関西学院大学人間福祉学部の坂口幸弘教授は「統計学的に見ると、妻より夫の方が先に死ぬ確率が高いが、65歳以上の男性で先に妻を亡くした人は141万人もいる」という――。※本稿は、坂口幸弘『人は生きてきたように死んでいく』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／visualspace※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／vis