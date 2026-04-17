気象庁は4月17日、最高気温40℃以上の日の名称について、「酷暑日」にすると発表した。近年、夏に顕著な高温を記録する年が頻発しており、40℃を超える気温が毎年のように観測される状況を受け、最高気温が40℃以上の日について新たに名称を定めるべく、2月27日から3月29日にかけ、気象庁ホームページにおいてアンケートを実施。その結果と有識者の意見を踏まえ、酷暑日に決定したという。同名称は、アンケートにおいて最も多く支