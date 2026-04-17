モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなど、リチウムイオン電池搭載製品による発火事故が問題となっている中、東京都足立区ではつい先日、プラスチック回収車で火災が発生しました。原因となったものは、なんと、加熱式たばこ。本日、プラスチックの中に混入した加熱式たばこが原因となり収集車両の火災が発生しました。車両火災は人命の危険や収集時間の遅れ等の原因となります。燃やすごみやプラスチックには絶対に入れないで