マネーフォワードホームは4月17日、初任給や投資・貯蓄、お金にまつわる習慣や価値観についての調査結果を発表した。調査は2026年3月20日〜3月27日、22〜26歳の「マネーフォワード ME」利用者1,000名を対象にインターネットで行われた。○初任給の使い道、「資産運用・投資」に回す割合が高まる初任給の使い道初任給の使い道として、特にお金をかけたものついて聞いたところ、1位「親・家族へのプレゼント・食事(33.8%)」、2位「貯