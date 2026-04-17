日々の生活のなかで「自分は向いていない」「人前で話すのが怖い」などの苦手意識という名の“呪い”に縛られ、自信を失ってしまうことは少なくありません。まるいがんもさんの描く『緊張しないおまじないがガッツリ効いた人の話』は、そんな臆病な背中を、優しさと少しの「嘘」で押し出してくれる温かな作品です。【漫画】『緊張しないおまじないがガッツリ効いた人の話』（全編を読む）とある会社に花巣野（はなすの）が中途入社