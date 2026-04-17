人生の最期を迎える場所として、自宅を望む人は少なくない。だが実際には、家族への負担や介護体制への不安から、「実現は難しい」と感じる人が多いという。また、延命のみを目的とした医療を望まない人や、苦痛を和らげる緩和ケアを重視する人も増えている。人々は最期の時間を、どこで、どう過ごしたいと考えているのか？ 【画像】「最期は自宅で」はもはや少数派か…実際に自宅で亡くなる割合はかつての80％超から16.4％に現代