ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」が4月17日、現役引退を表明しました。木原龍一選手の地元、愛知ではねぎらいの声とともに、今後の活動への期待の声も聞かれました。＜インスタグラムより＞「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」りくりゅうペアは17日、それぞれのSNSで引退を表明しました。2人はこの日、東京・赤坂