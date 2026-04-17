リコーイメージング株式会社は4月17日（金）、「RICOH GR」シリーズが2026年10月に誕生30周年を迎えると発表した。30周年を記念したアニバーサリーロゴや、ビジョンを示すメッセージを制定している。 「RICOH GR」シリーズは、1996年10月に発売されたフィルムコンパクトカメラ「RICOH GR1」（28mm F2.8 GRレンズ搭載）を起源とする。以来、高画質・速写性・携帯性にこだわり、プロ