【写真】Stray KidsフィリックスATiiSSU新ビジュアル／フィリックスが衝撃の姿に！「DESERT COWBOY COLLECTION」予告ムービー／数々のブランドの“顔”を務めるフィリックス（3本） Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が登場する韓国のヘッドウェアブランド・ATiiSSU（アティシュ）の新キャンペーンビジュアルが公開。黒のハットにレッドレザーを纏い、腹筋を披露する大胆なスタイリ