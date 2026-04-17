【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの阿部亮平が、4月20日発売の『AERA 4月27日号』（朝日新聞出版）の表紙とグラビア、ロングインタビューに登場。 ■グループの未来や新曲についても言及 一般入試を突破して上智大学に合格、大学院まで修了し、気象予報士など数々の難関資格を持つ阿部亮平。ロングインタビューでは、中高時代の受験勉強に始まり、いま取得を視野に勉強している資格まで、