Snow Man阿部亮平『AERA 4月27日号』の表紙＆ロングインタビューに登場！「学びは“第二の刃”」

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Snow Manの阿部亮平が、4月20日発売の『AERA 4月27日号』（朝日新聞出版）の表紙とグラビア、ロングインタビューに登場。

■グループの未来や新曲についても言及

一般入試を突破して上智大学に合格、大学院まで修了し、気象予報士など数々の難関資格を持つ阿部亮平。ロングインタビューでは、中高時代の受験勉強に始まり、いま取得を視野に勉強している資格まで、自身の代名詞でもある「勉強」について深く語った。

学びは単なる「武器」ではなく、「第二の刃」であるという阿部の思いと哲学とは？ 苦手な勉強を続けるためのコツとして、モチベーションを保つアイデアや、勉強を習慣化する方法なども明かした。さらに、グループの未来や4月29日発売の新曲についても触れている。

知性と優しさが共存するその魅力を『AERA』表紙フォトグラファー・蜷川実花が撮り下ろしたグラビアも必見だ。

■書籍情報

2026.04.20 ON SALE

『AERA（アエラ）2026年4月27日号』

■関連リンク

AERA dot.

https://dot.asahi.com/aera/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/