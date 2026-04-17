Snow Man阿部亮平『AERA 4月27日号』の表紙＆ロングインタビューに登場！「学びは“第二の刃”」
Snow Manの阿部亮平が、4月20日発売の『AERA 4月27日号』（朝日新聞出版）の表紙とグラビア、ロングインタビューに登場。
■グループの未来や新曲についても言及
一般入試を突破して上智大学に合格、大学院まで修了し、気象予報士など数々の難関資格を持つ阿部亮平。ロングインタビューでは、中高時代の受験勉強に始まり、いま取得を視野に勉強している資格まで、自身の代名詞でもある「勉強」について深く語った。
学びは単なる「武器」ではなく、「第二の刃」であるという阿部の思いと哲学とは？ 苦手な勉強を続けるためのコツとして、モチベーションを保つアイデアや、勉強を習慣化する方法なども明かした。さらに、グループの未来や4月29日発売の新曲についても触れている。
知性と優しさが共存するその魅力を『AERA』表紙フォトグラファー・蜷川実花が撮り下ろしたグラビアも必見だ。
■書籍情報
2026.04.20 ON SALE
『AERA（アエラ）2026年4月27日号』
■関連リンク
AERA dot.
https://dot.asahi.com/aera/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/