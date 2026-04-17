◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(17日、神宮球場)巨人のスタメンが発表されました。現在連勝中の巨人はキャベッジ選手を5番から2番に変更、5番にはキャッチャーの大城卓三選手を入れ、「6番・ライト」丸佳浩選手が5日以来のスタメン出場となりました。▽ヤクルトのスターティングメンバー1（遊）長岡秀樹2（左）サンタナ3（捕）中村悠平4（一）オスナ5（中）岩田幸宏6（二）伊藤琉偉7（三）武岡龍世8（投）ウォルターズ9（右）