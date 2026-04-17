セブン-イレブンが三重県とコラボし、小学生のアイデアが詰まったご当地グルメを販売します。今年、三重県に初出店してから20周年を迎えたセブン-イレブンと、誕生150周年を迎えた三重県が共同で、地元食材を使った弁当など7品を開発しました。このうち、しらすを使った弁当など3品のアイデアを出した鳥羽市の答志小学校の児童らが17日、商品に込めた思いを一見知事に説明しました。児童：「海が表現されているので、見た目