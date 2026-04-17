タレントのはるな愛が母との2ショット写真を公開し、美しい「母娘」の笑顔が反響を呼んでいる。 【写真】はるな愛＆山咲トオル「照明という照明を全て」集めた2ショット はるなは16日に更新したインスタグラムで「最近ママが番組の収録でよく東京に呼んでもらいますママとの時間嬉しい#おかんと通販してみた また見てね毎回ほんとに!!ほしいモノばかりです!!!」と母親との共演を喜んだ。 コメント欄には「やっぱり