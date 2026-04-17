赤と青の全身タイツに身を包み、「ヌーブラヤッホー！」と絶叫する--。2000年代のテレビ界に鮮烈なインパクトを残したお笑いコンビ「モエヤン」の池辺愛さん（45）。【画像】慶応卒の才女だった…若かりし頃の池辺さんを見る慶應義塾大学卒の才女は、なぜあの衝撃的なパフォーマンスを生み出すに至ったのか。ライター・松永怜氏が話を聞いた。お笑いコンビ「モエヤン」の池辺愛さん©︎山元茂樹／文藝春秋◆◆◆